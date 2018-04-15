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Акция протеста против авиаударов США и союзников по Сирии пройдет в американском штате Орегон
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Акция протеста против авиаударов США и союзников по Сирии пройдет в американском штате Орегон 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сан-Франциско, 14 апреля /Синьхуа/ — Акция протеста против военных ударов США и их союзников по Сирии пройдет в субботу в американском штате Орегон. Об этом сообщила в пятницу некоммерческая организация «Дело мира и справедливости в Портленде».
Организация, защищающая мир, справедливость, окружающую среду и права человека в штате Орегон, объявила, что организует «экстренную демонстрацию» протеста против авиаударов. «У США нет санкции ООН, а тем более одобрения Конгресса, чтобы вести войну с правительством Сирии», — отмечается в заявлении. «Учитывая российское военное присутствие, такое безрассудное насилие является крайне опасным», — добавили в организации.
Напомним, что президент США Дональд Трамп в пятницу приказал нанести ракетные удары по Сирии в ответ на предполагаемое применение Дамаском химического оружия против мирных жителей страны.
Россия резко отреагировала на авиаудары и предупредила о «последствиях». —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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