ABC: Коми возобновил расследование против Клинтон, так как был уверен в неудаче Трампа

"Я не помню, насколько осознанно я думал об этом, но я жил в мире, где победа Хиллари Клинтон над Дональдом Трампом не вызывала сомнений. Я убежден, что этот фактор сыграл свою роль", — заявил Коми, которого президент США Дональд Трамп 9 мая 2017 года уволил с должности директора ФБР. Он прослужил на своем посту неполных четыре года, хотя обычно руководитель этой спецслужбы назначается на 10-летний срок.

Следуя своей логике, Коми боялся, что, если он замнет расследование, и это потом неизбежно станет известно, то он навредит репутации Клинтон. «Я не помню, высказывал ли я такую мысль вслух, но ее [Клинтон] должны были избрать президентом. Если бы я скрыл все от американского народа, то она стала бы в его глазах нелегитимной в тот же час, когда правда выплыла бы наружу», — пояснил экс-директор ФБР.

В 2015 году разразился скандал из-за того, что Клинтон в бытность главой Госдепартамента использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

В июле 2016 года тогда еще директор ФБР Джеймс Коми по итогам расследования, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Однако в октябре того же года он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь вскрывшихся обстоятельств. Наконец, 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе. Экс-госсекретарь до сих пор считает, что такая чехарда стоила ей голосов многих избирателей и склонила чашу весов на выборах в пользу Трампа.