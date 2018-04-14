Ещё
Путин и Эрдоган договорились о действиях по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин и Эрдоган договорились о действиях по Сирии 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: Lenta.ru
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ракетные удары США и их союзников по Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Путина, действия группы западных стран грубо нарушают Устав ООН и основополагающие нормы и принципы международного права. Стороны решили активизировать сотрудничество для урегулирования ситуации в Сирии.
Ранее президент России назвал атаку США, Великобритании и Франции на Сирию актом агрессии. По его словам, в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения — на этот раз в Думе, пригороде Дамаска.
В ночь на 14 апреля по территории Сирии было выпущено более 100 крылатых ракет, которые поразили как военные, так и гражданские объекты. Сведений о погибших не поступало. Сирийцы заявляют, что сбили большинство ракет на подлете к целям.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия обрушилась на США1105
Асад сделал заявление после удара США684
Путин поговорил с Эрдоганом89
США столкнулись с массовым браком истребителей105
В Германии оценили возможность возвращения РФ в G7120
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение