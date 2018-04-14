Путин и Эрдоган обсудили ракетные удары США и их союзников по Сирии

Президент России подчеркнул, что действия Запада в Сирии грубо нарушают устав ООН и принципы международного права, сообщает пресс-служба Кремля . Эрдоган и Путин решили, что в свете случившегося нужно активизировать двустороннее сотрудничество для продвижения мирного урегулирования.

Великобритании и 16 апреля Россия созывает в Женеве внеочередное заседание Целевой группы по прекращению огня в Сирии в связи с ударами США Франции по Дамаску 14 апреля. Об этом заявила пресс-секретарь постпредства РФ при женевском отделении ООН Ольга Жигалова, передает РИА Новости

С 3:42 мск до 5:10 мск США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии. Сирийские ПВО перехватили 71 ракету из 103.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что действия США и союзников в Сирии — это хулиганство в международных отношениях. По его мнению, это ухудшает гуманитарную ситуацию и может привести к новой волне беженцев. Небензя полагает, что страны, оправдывающие военные действия в Сирии борьбой с террористами, ведут к расчленению этой арабской республики. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что действия Запада неприемлемы и неправомерны.

Россия распространила проект резолюции с осуждением «агрессии в отношении Сирии со стороны США и их союзников». Документ требует «от США и союзников немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии» и «воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права».