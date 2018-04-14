Путин и Эрдоган обсудили ракетные удары США и их союзников по Сирии 

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган и Владимир Путин по телефону обсудили ситуацию в Сирии.
Президент России подчеркнул, что действия Запада в Сирии грубо нарушают устав ООН и принципы международного права, сообщает пресс-служба Кремля. Эрдоган и Путин решили, что в свете случившегося нужно активизировать двустороннее сотрудничество для продвижения мирного урегулирования.
16 апреля Россия созывает в Женеве внеочередное заседание Целевой группы по прекращению огня в Сирии в связи с ударами США, Великобритании и Франции по Дамаску 14 апреля. Об этом заявила пресс-секретарь постпредства РФ при женевском отделении ООН Ольга Жигалова, передает РИА Новости.
С 3:42 мск до 5:10 мск США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии. Сирийские ПВО перехватили 71 ракету из 103.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что действия США и союзников в Сирии — это хулиганство в международных отношениях. По его мнению, это ухудшает гуманитарную ситуацию и может привести к новой волне беженцев. Небензя полагает, что страны, оправдывающие военные действия в Сирии борьбой с террористами, ведут к расчленению этой арабской республики. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что действия Запада неприемлемы и неправомерны.
Постпред США при ООН Никки Хейли подчеркнула, что США «готовы поддерживать давление, если сирийский режим будет настолько глуп, чтобы вновь испытать нашу решимость». Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари уточнил, что в результате ночных ударов пострадали три человека. Кроме того, удары принесли материальный ущерб. Джаафари считает, что целью ударов был подрыв работы миссии ОЗХО и оказание давления на экспертов. Он отметил, что члены Совета Безопасности ООН, проголосовавшие против проекта.
Россия распространила проект резолюции с осуждением «агрессии в отношении Сирии со стороны США и их союзников». Документ требует «от США и союзников немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии» и «воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права».
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию. Руководитель Центра по связям с общественностью и СМИ Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Пшеничников полагает, что это решение было ожидаемым, передает ТАСС. «С другой стороны, подобные заседания очень важны, так как Россия имеет трибуну, с которой может говорить правду, и хотят остальные или нет, но они должны ее слушать», — добавил он.