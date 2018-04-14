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Постпред США при ООН об ударе по Сирии: время для переговоров прошло
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Постпред США при ООН об ударе по Сирии: время для переговоров прошло 

RT на русском 26 минут назад
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, комментируя удар американских военных и их союзников по Сирии, заявила, что «время для переговоров прошло».
Об этом сообщает РИА Новости.
«Время для переговоров прошло, необходимо было действовать. И это произошло прошлой ночью», — сказала она перед заседанием Совбеза ООН.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что среди американцев не зафиксировано потерь после ракетной атаки по Сирии.
В ночь на 14 апреля Соединённые Штаты и их союзники нанесли удар по Сирии. По данным Минобороны России, они выпустили более 100 ракет.
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