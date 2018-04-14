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В США заявили о желании продолжать общение с Россией
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В США заявили о желании продолжать общение с Россией
ТК «Звезда»
17 минут назад
Комментарии
США
по-прежнему хотят общаться с
Россией
ради большей стабильности и безопасности в мире. Об этом сообщил представитель администрации США.
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