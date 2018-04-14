Макрон обсудил с Трампом и Мэй удары по Сирии

В администрации французского лидера отмечают, что Макрон назвал ракетную атаку на Сирию , которую западная коалиция произвела рано утром в субботу, «великолепным взаимодействием».

Он поприветствовал великолепное взаимодействие нашей армии с армиями наших британских и американских союзников в ходе операции против химического потенциала сирийского режима, задачи которой были выполнены

— администрация Эммануэля Макрона.

Утром в субботу, 14 апреля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение о нанесении удара по Сирии. Во время выступления из Белого дома, Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты вместе с Францией и Британией начали военную операцию против САР. Всего в сторону Сирии было выпущено порядка 110 ракет.