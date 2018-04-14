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Макрон обсудил с Трампом и Мэй удары по Сирии
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Макрон обсудил с Трампом и Мэй удары по Сирии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу, 14 апреля, телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и премьером Великобритании Терезой Мэй. Об этом сообщает РИА «Новости».
В администрации французского лидера отмечают, что Макрон назвал ракетную атаку на Сирию, которую западная коалиция произвела рано утром в субботу, «великолепным взаимодействием».
Он поприветствовал великолепное взаимодействие нашей армии с армиями наших британских и американских союзников в ходе операции против химического потенциала сирийского режима, задачи которой были выполнены
— администрация Эммануэля Макрона.
Утром в субботу, 14 апреля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение о нанесении удара по Сирии. Во время выступления из Белого дома, Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты вместе с Францией и Британией начали военную операцию против САР. Всего в сторону Сирии было выпущено порядка 110 ракет.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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