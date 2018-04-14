Хейли: США вновь готовы ударить по Сирии, если понадобится

«Мы готовы поддерживать давление, если сирийский режим будет настолько глуп, чтобы вновь испытать нашу решимость», — сказала Хейли на заседании СБ ООН

Напомним, в ночь на 14 апреля (по московскому времени) президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении «точечных ударов» по территории Сирии.

К военной операции присоединились Великобритания Франция . Всего, по последним данным Минобороны РФ, США и их союзники выпустили по территории Сирии 103 крылатые ракеты.

Новости Сирии: Сторонники Трампа критикуют его за решение нанести удар по Сирии