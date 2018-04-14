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Хейли: США вновь готовы ударить по Сирии, если понадобится
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Хейли: США вновь готовы ударить по Сирии, если понадобится 

Свободная пресса 1 час назад
На экстренном заседании в ООН постпред США Никки Хейли заявила, что США вновь готовы ударить по Сирии, если понадобится.
«Мы готовы поддерживать давление, если сирийский режим будет настолько глуп, чтобы вновь испытать нашу решимость», — сказала Хейли на заседании СБ ООН.
Хейли отметила, что утром у нее состоялся разговор с президентом США Дональдом Трампом и он ей сообщил, что если режим Башара Асада решит вновь использовать отравляющий газ, то у США оружие заряжено, и курок взведен, пишет РИА «Новости».
Напомним, в ночь на 14 апреля (по московскому времени) президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении «точечных ударов» по территории Сирии.
К военной операции присоединились Великобритания и Франция. Всего, по последним данным Минобороны РФ, США и их союзники выпустили по территории Сирии 103 крылатые ракеты.
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