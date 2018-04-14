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США усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, заявил Небензя
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США усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, заявил Небензя 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. США СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ В СИРИИ ЕЩЕ БОЛЕЕ УСУГУБЛЯЮТ ГУМАНИТАРНУЮ КАТАСТРОФУ В СТРАНЕ, ПОТАКАЮТ ТЕРРОРИСТАМ — НЕБЕНЗЯ
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