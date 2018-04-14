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Пентагон после ударов по Сирии: российская кампания по дезинформации уже началась
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Пентагон после ударов по Сирии: российская кампания по дезинформации уже началась 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
Представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что Россия приступила к «кампании дезинформации» в связи в ударами по территории Сирии.
«Как министр обороны Джеймс Мэттис заявил прошлым вечером, что российская кампания по дезинформации уже началась. Число «российских троллей» выросло за последние 24 часа на 2000%», — приводит слова Уайт РИА «Новости».
Напомним, в ночь на 14 апреля (по московскому времени) президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении «точечных ударов» по территории Сирии. К военной операции присоединились Великобритания и Франция. Всего, по последним данным Минобороны РФ, США и их союзники выпустили по территории Сирии 103 крылатые ракеты.
После бомбежки Трамп назвал ракетный удар «отлично выполненным». В соцсетях американский президент написал, что «лучшего результата и быть не могло. Миссия выполнена!».
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