Пентагон после ударов по Сирии: российская кампания по дезинформации уже началась

«Как министр обороны Джеймс Мэттис заявил прошлым вечером, что российская кампания по дезинформации уже началась. Число «российских троллей» выросло за последние 24 часа на 2000%», — приводит слова Уайт РИА «Новости»

Напомним, в ночь на 14 апреля (по московскому времени) президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении «точечных ударов» по территории Сирии. К военной операции присоединились Великобритания Франция . Всего, по последним данным Минобороны РФ, США и их союзники выпустили по территории Сирии 103 крылатые ракеты.

После бомбежки Трамп назвал ракетный удар «отлично выполненным». В соцсетях американский президент написал, что «лучшего результата и быть не могло. Миссия выполнена!».

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