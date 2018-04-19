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Трамп назвал условие для введения новых антироссийских санкций
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Трамп назвал условие для введения новых антироссийских санкций 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: Evan Vucci/AP
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет новые санкции в отношении России, когда Москва этого действительно заслужит. Об этом сообщает Reuters.
"Мы введем санкции как только они (Россия) действительно этого заслужат", — сказал Трамп.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп узнал о намерении американских властей ввести новые антироссийские санкции из телевизора.
15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии.
Впоследствии стало известно, что Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.
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