Трамп назвал условие для введения новых антироссийских санкций

"Мы введем санкции как только они (Россия) действительно этого заслужат", — сказал Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп узнал о намерении американских властей ввести новые антироссийские санкции из телевизора.

15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии

Впоследствии стало известно, что Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.