Эрдоган назвал правильными ракетные удары США по Сирии 

Анкара считает правильными ракетные удары США, Великобритании и Франции по Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«Немыслимо оставить без ответа химические атаки, совершенные режимом Асада», — сказал Эрдоган, передает ТАСС. По его словам, военная операция «против режима» правильная и оправданная.
Эрдоган также заявил о намерении в скором времени обсудить эту операцию в Сирии с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ранее российская сторона неоднократно опровергала информацию о химической атаке в Сирии. Президент России Владимир Путин 14 апреля назвал ее инсценировкой, которую западная коалиция использовала для нападения на Сирию.