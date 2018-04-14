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Эрдоган назвал правильными ракетные удары США по Сирии
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Эрдоган назвал правильными ракетные удары США по Сирии 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Анкара считает правильными ракетные удары США, Великобритании и Франции по Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«Немыслимо оставить без ответа химические атаки, совершенные режимом Асада», — сказал Эрдоган, передает ТАСС. По его словам, военная операция «против режима» правильная и оправданная.
Эрдоган также заявил о намерении в скором времени обсудить эту операцию в Сирии с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ранее российская сторона неоднократно опровергала информацию о химической атаке в Сирии. Президент России Владимир Путин 14 апреля назвал ее инсценировкой, которую западная коалиция использовала для нападения на Сирию.
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