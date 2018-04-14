От администрации потребовали представить стратегию в Сирии

Сенатор-республиканец Джон Маккейн поддержал решение президента Трампа о проведении военной акции против Сирии , предупредив, что для мирного разрешения конфликта в регионе администрация должна разработать «полномасштабную стратегию».

«Я приветствую решение президента о проведении военной операции против режима Асада из-за недавнего применения химического оружия, и поддерживаю демонстрацию того, что (подобная акция) повторится, если продолжатся такие атаки», — говорится в заявлении сенатора.

При этом Джон Маккейн предупредил, что администрация должна разработать «полномасштабную стратегию» в отношении «Сирии и региона в целом».

«Президент должен определить наши цели не только в отношении «Исламского государства», но и в отношении продолжающегося конфликта в Сирии, а также того, чтобы уменьшить влияние России и Ирана в регионе, — говорится в заявлении. — Авиаудары, не связанные с общей стратегией, могут быть необходимы, но они не помогут достичь целей, которые ставят перед собой США на Ближнем Востоке».

Как минимум один член Республиканской партии в Конгрессе США — Томас Масси, представляющий штат Кентукки, поддержал демократов на Капитолийском холме, заявивших, что президент Трамп должен был получить одобрение Палаты представителей до того, как он отдал распоряжение о проведении военной акции против Сирии.

«Я не читал Конституции Франции или Британии, но я читал нашу, и там нигде не написано, что у президента есть право наносить удар по Сирии», — заявил Масси.

По мнению лидера демократического меньшинства в Конгрессе Нэнси Пелоси, «одна ночь ракетных ударов» не решит всех проблем в Сирии.

«Президент должен обратиться к Конгрессу и получить одобрение на использование военной силы, предложив полномасштабную стратегию, включающую ясные цели, которая гарантирует безопасность нашим вооруженным силам и предотвратит жертвы среди мирного населения», — говорится в заявлении законодателя.

Член комитета по международным делам, сенатор-демократ Тим Кейн назвал решение президента о проведении военной операции «незаконным» из-за того, что Дональд Трамп не получил разрешения Конгресса. Он также обвинил президента США в «открытии нового военного фронта». «В то время, когда всестороння стратегия (по Сирии) отсутствует — это безрассудство», — заявил сенатор.

Глава демократов в Сенате США демократ Чак Шумер заявил, что главной целью администрации теперь является разработка конкретных действий, которые не позволят втянуть Соединенные Штаты в новую войну.

«Точные и ограниченные действия, которые позволят наказать и, надеемся, сдержать Асада от повторения (химической атаки) уместны, но администрация должна проявить осторожность и не втянуть нас в большую и более горячую войну в Сирии», — написал сенатор в своем «Твиттере».

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