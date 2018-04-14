Ещё
Жители Дамаска вышли на стихийный митинг после авиаударов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Дамаска вышли на стихийный митинг после авиаударов 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Главный региональный
Жители сирийской столицы устроили стихийный митинг после авиаударов возглавляемой США коалиции по Сирии, они размахивают флагами и выкрикивают лозунги в поддержку сирийской армии, правительства и президента страны Башара Асада.
Видео происходящего на улицах Дамаска опубликовало RT.
В свою очередь начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что обстановка в Дамаске и других населенных пунктах Сирии оценивается как спокойная. «Мы внимательно отслеживаем складывающуюся там ситуацию», — заверил Рудской.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, находящийся в Дамаске, рассказал, что хорошо реагируют на происходящие события, нет паники, люди вышли на улицы города с национальными флагами и ездят по городу с песнями, воодушевляя друг друга.
Офицер сирийских спецслужб сообщил, что в результате удара США частично разрушилось здание общежития научного центра в Дамаске. «В районе 4.00 утра начался обстрел территории исследовательского центра. Две ракеты попали в корпус общежития. Нанесен лишь материальный ущерб. Сегодня выходной, поэтому кроме охраны никого в здании не было», — сказал сотрудник научного центра.
Посольство Китая в Дамаске сообщило, что в результате авиаударов западной коалиции дипломатический квартал в сирийской столице не пострадал. Сотрудники посольства находятся в безопасности, здание дипмиссии также не пострадало, отметили там, передает РИА «Новости».
Уточняется, что на сирийской территории сейчас находятся 83 гражданина Китая. После авиаударов сотрудники посольства с ними оперативно связались, данных о погибших или пострадавших в результате ударов коалиции среди китайских граждан нет.
В субботу Сирия показала «Утро стойкости»: администрация президента Сирии опубликовала видео, на котором глава государства Башар Асад находится в президентском дворце в Дамаске.
В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Применялись Tomahawk («Томагавк») и новейшие американские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии Асад выступил с первым заявлением после ударов по Сирии Сирийская армия отчиталась об отсутствии жертв авиаудара США
Комментарии  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад сделал заявление после удара США439
Москва назвала истинную цель удара по Сирии279
«Россию ждет розовый понедельник»36
Российские истребители поднялись в небо Сирии791
«Оскорбление президента России неприемлемо»393
Видео
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
05:28
Асад сделал заявление после удара США
В мире Ближний Восток
05:28
Китай отреагировал на события в Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение