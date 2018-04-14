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Сирийцы протестуют против американских бомбардировок
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Сирийцы протестуют против американских бомбардировок 

RT на русском 36 минут назад
Жители Алеппо протестуют против действий американской коалиции. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирии.
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