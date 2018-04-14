Германия поддержала военную акцию США, Великобритании и Франции 

БЕРЛИН, 14 апреля. /ТАСС/. Германия поддерживает военную акцию США, Великобритании и Франции против правительственных сил Сирии. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
"Военная акция была необходимой и соразмерной", — отметила глава правительства, высказав мнение, что акция преследовала цель обеспечить эффективность механизмов запрета на применение отравляющих веществ и предостеречь Дамаск от якобы новых химических атак.
"Мы поддерживаем то, что наши американские, британские и французские союзники как постоянные члены Совета Безопасности ООН таким образом взяли на себя ответственность", — подчеркнула Меркель.