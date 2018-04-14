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США решились атаковать Сирию
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США решились атаковать Сирию 

Lenta.ru 11 часов назад
Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник в Администрации президента Дональда Трампа.
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