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Срочно: Удар военной коалиции во главе с США по Сирии демонстрирует «неудачу» западных держав в достижении их целей в Сирии…
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Срочно: Удар военной коалиции во главе с США по Сирии демонстрирует «неудачу» западных держав в достижении их целей в Сирии… 

ИА Синьхуа 1 час назад
Дамаск, 14 апреля /Синьхуа/ — Удар военной коалиции во главе с США
по Сирии демонстрирует «неудачу» западных держав в достижении их  целей в Сирии после поражения поддерживаемых извне боевиков. Об  этом в субботу заявил президент Сирии Башар Асад. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: Удар по Сирии -- единичная акция против сирийского правительства -- Пентагон США нанесли удары по трем целям в Сирии Постоянный представитель РФ при ООН предупредил США об опасности военной операции в Сирии
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