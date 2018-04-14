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Жители Дамаска вышли на улицы в поддержку Башара Асада
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Жители Дамаска вышли на улицы в поддержку Башара Асада 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В сирийской столице прошли стихийные митинги после ночной бомбардировки силами США, Британии и Франции.
В Дамаске местные жители вышли на улицы города в поддержку сирийского президента Башара Асада после того, как силы США, Франции и Британии нанесли удары по городу.
Так, на площади Умавиин к утру собрались десятки граждан с флагами Сирийской Арабской Республики. Демонстранты выкрикивают лозунги в поддержку сирийских армии и президента.
Напомним, с 3:42 до 5:10 по московскому времени самолетами и кораблями ВС США и их союзников был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской арабской республики.
Удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.
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