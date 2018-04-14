Асад сделал заявление после удара США по Сирии 

Президент Сирии Башар Асад сделал заявление после нанесения ракетных ударов США, Британии и Франции, передает Reuters.
По его словам, эти атаки только увеличат сплоченность сирийского народа в борьбе с терроризмом.
Ранее сообщалось, что жители Дамаска вышли на улицы после ударов США, Британии и Франции по территории Сирии. Они размахивают флагами и выкрикивают лозунги в поддержку сирийской армии, правительства и президента Башара Асада.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
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