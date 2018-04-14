Премьер Японии поддержал удар по Сирии

По словам Абэ, ракетный удар США, Великобритании и Франции по сирийским объектам в Токио расценивают в качестве меры, направленной на предотвращение дальнейшего ухудшения ситуации в САР.

По некоторым данным, сегодня вечером в японской столице будет проведено заседание Совета национальной безопасности, на котором глава правительства заслушает доклад по Сирии и обсудит с главами профильных ведомств дальнейшие шаги Японии с учетом изменившегося положения дел в регионе.

Примечательно, что министр обороны Японии Ицунори Онодэра подчеркнул, что удар по САР может сказаться на ситуации вокруг КНДР . Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал намерение нанести удар по Северной Корее, которая продолжает развитие своих ракетной и ядерной программ несмотря на критику со стороны международного сообщества.

Напомни, что сегодня США, Великобритания и Франция начали совместную военную операцию против Сирии. «Я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада . В настоящее время осуществляется совместная операция с Вооруженными силами Франции и Соединенного Королевства», — заявил глава американского государства Дональд Трамп.