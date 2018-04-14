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Премьер Японии поддержал удар по Сирии
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Премьер Японии поддержал удар по Сирии 

Российская Газета 13 часов назад
Фото: Украина.ру
Премьер Японии Синдзо Абэ поддержал нанесенный США, Великобританией и Францией удар по Сирии. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK. «Распространение и использование химического оружия абсолютно неприемлемо», — заявил журналистам глава японского правительства, который в настоящее время находится в городе Осака.
По словам Абэ, ракетный удар США, Великобритании и Франции по сирийским объектам в Токио расценивают в качестве меры, направленной на предотвращение дальнейшего ухудшения ситуации в САР.
По некоторым данным, сегодня вечером в японской столице будет проведено заседание Совета национальной безопасности, на котором глава правительства заслушает доклад по Сирии и обсудит с главами профильных ведомств дальнейшие шаги Японии с учетом изменившегося положения дел в регионе.
Примечательно, что министр обороны Японии Ицунори Онодэра подчеркнул, что удар по САР может сказаться на ситуации вокруг КНДР. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал намерение нанести удар по Северной Корее, которая продолжает развитие своих ракетной и ядерной программ несмотря на критику со стороны международного сообщества.
Напомни, что сегодня США, Великобритания и Франция начали совместную военную операцию против Сирии. «Я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. В настоящее время осуществляется совместная операция с Вооруженными силами Франции и Соединенного Королевства», — заявил глава американского государства Дональд Трамп.
Поводом для ударов по сирийским объектам стал инцидент в сирийском городе Дума, где, по утверждениям западной коалиции, было применено химическое оружие.
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