Ещё
Лидер британской оппозиции раскритиковал Лондон за участие в ударе по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидер британской оппозиции раскритиковал Лондон за участие в ударе по Сирии 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 14 апр — РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании должно добиваться обеспечения перемирия в Сирии, а не следовать инструкциям Вашингтона, заявил лидер британской оппозиции Джереми Корбин.
"Бомбы не спасут жизни и не принесут мир… Британия должна играть лидирующую роль в обеспечении перемирия, а не следовать инструкциям Вашингтона и подвергать опасности британских военных", — говорится в заявлении Корбина.
Он также отметил, что премьер-министр, прежде чем принимать решение об авиаударах, должна была заручиться согласием парламента.
"Тереза Мэй должна была добиваться одобрения парламента, а не следовать за Дональдом Трампом", — отметил он.
"Правительство должно делать все возможное для того, чтобы убедить Россию и США согласиться на независимое расследование под руководством ООН страшной химатаки, произошедшей в прошлые выходные, чтобы виновные были привлечены к ответу", — указал лидер лейбористов.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
РИА Новости: последние новости
Сирийская армия сбила большую часть ракет, выпущенных коалицией Германия поддержала действия США, Франции и Британии в Сирии В США раскритиковали администрацию Трампа за отсутствие стратегии по Сирии
Комментарии  Ещё 183 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поговорил с Эрдоганом241
Россия обрушилась на США1205
Асад сделал заявление после удара США691
«Россию ждет розовый понедельник»141
В Германии оценили возможность возвращения РФ в G7159
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение