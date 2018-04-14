Захарова: США, Франция и Великобритания пренебрегли правилами СБ ООН 

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Москва считает, что США, Франция и Великобритания, осуществив ракетный удар по Сирии, пренебрегли правилами СБ ООН и ставят под вопрос цивилизованное общение государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы видели, как на наших глазах уже не в первый раз полностью перечеркивается международное право, какое-либо уважение к международным институтам, таким как ООН, Совет Безопасности. Вообще ставится под вопрос в принципе цивилизованное общение государств", — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.
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Дым в районе научно-исследовательского центра после авиаударов по Дамаску