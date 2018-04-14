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Армия САР заявила о намерении продолжить борьбу с террористами, несмотря на удар коалиции
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Армия САР заявила о намерении продолжить борьбу с террористами, несмотря на удар коалиции 

ТАСС 10 часов назад
Сирийская армия продолжит борьбу с террористами, несмотря на удар США, Великобритании и Франции — командование.
ТАСС: последние новости
Минобороны РФ: США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет Шойгу докладывает Путину оперативную обстановку по Сирии Times: британские самолеты на Кипре готовы к удару по Сирии
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