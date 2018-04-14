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Пушков: Советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа
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Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»

Пушков: Советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Соединенным Штатам нужен был предлог для удара по Сирии, они его получили в виде ложной химической атаки, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
«США не нужны были выяснения ОЗХО и всякие расследования, а нужен был предлог для удара по Сирии. Они его получили в виде ложной химической атаки. Чистая демонстрация мощи и агрессивности», — написал он в Twitter, выразив уверенность в том, что это не изменит развитие событий и соотношение сил в Сирии.
По словам Пушкова, предупреждение Генштаба России возымело свое действие. «Ни один российский объект в Сирии атакован не был. Большой войны на сегодняшний день удалось избежать», — заметил сенатор.
Пушков также прокомментировал сообщение Генштаба о том, что сирийскими средствами ПВО советского производства сбита 71 ракета из 113. «Если Трамп хотел проверить в действии свои „умные“ ракеты, то советские противоракеты оказались в целом умнее», — заметил сенатор.
Ранее Трамп заявлял, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии.
Напомним, в ночь на субботу американский президент Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. США, Великобритания и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты, в том числе Tomahawk («Томагавк») и новейшие американские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. Французское военное ведомство опубликовало видеозапись ракетного удара по Сирии.
Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.
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