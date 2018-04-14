Удары коалиции играют на руку вооруженной оппозиции в Сирии, заявил сенатор

"Это на руку вооруженной оппозиции, которая не хочет смириться с происходящими сейчас в стране политическими процессами урегулирования и движения к миру", — сказал он.

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