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Россия не исключила поставок С-300 в Сирию и другие страны
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Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»

Россия не исключила поставок С-300 в Сирию и другие страны 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках ЗРС С-300 в Сирию и другие страны.
«Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300», — сказал Рудской в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что с учетом произошедшего удара западной коалиции по Сирии Россия считает возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. «И не только в отношении Сирии, но и других государств», — приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. Западные страны применили в Сирии 103 ракеты, в том числе Tomahawk («Томагавк»), сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. Французское военное ведомство опубликовало видеозапись ракетного удара по Сирии.
Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.
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