Россия не исключила поставок С-300 в Сирию и другие страны

«Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300», — сказал Рудской в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что с учетом произошедшего удара западной коалиции по Сирии Россия считает возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. «И не только в отношении Сирии, но и других государств», — приводит его слова РИА «Новости»

Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. Западные страны применили в Сирии 103 ракеты, в том числе Tomahawk («Томагавк»), сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. Французское военное ведомство опубликовало видеозапись ракетного удара по Сирии.