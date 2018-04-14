Германия поддержала действия США, Франции и Британии в Сирии

"Мы приветствуем, что наши американские, британские и французские союзники, как постоянные члены Советы Безопасности ООН, взяли на себя ответственность в подобной форме. Военный удар был необходимым и соразмерным, чтобы поддержать эффективность международного бойкота применения химического оружия и предупредить сирийский режим от совершения дальнейших нарушений", — говорится в заявлении канцлера, опубликованном на официальной странице пресс-службы кабмина ФРГ в соцсети Twitter.