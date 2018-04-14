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Германия поддержала действия США, Франции и Британии в Сирии
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Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»

Германия поддержала действия США, Франции и Британии в Сирии 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
БЕРЛИН, 14 апр — РИА Новости. Берлин приветствует действия американских, британских и французских союзников в Сирии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы приветствуем, что наши американские, британские и французские союзники, как постоянные члены Советы Безопасности ООН, взяли на себя ответственность в подобной форме. Военный удар был необходимым и соразмерным, чтобы поддержать эффективность международного бойкота применения химического оружия и предупредить сирийский режим от совершения дальнейших нарушений", — говорится в заявлении канцлера, опубликованном на официальной странице пресс-службы кабмина ФРГ в соцсети Twitter.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.
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