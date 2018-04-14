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Срочно: Верховный лидер Ирана назвал «преступлением» удары военной коалиции во главе с США по Сирии
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Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»

Срочно: Верховный лидер Ирана назвал «преступлением» удары военной коалиции во главе с США по Сирии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тегеран, 14 апреля /Синьхуа/ — Верховный лидер Ирана аятолла Али  Хаменеи осудил авиаудары по Сирии, нанесенные США, Великобританией
и Францией, назвав их «преступлением». —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Постоянный представитель РФ при ООН предупредил США об опасности военной операции в Сирии В связи с ударами по Сирии без санкции Конгресса появилась возможность начала процесса импичмента Д. Трампу -- В. Джабаров Российская делегация продолжит свою работу в Сирии -- координатор группы Госдумы РФ по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин
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