Срочно: Верховный лидер Ирана назвал «преступлением» удары военной коалиции во главе с США по Сирии

ИА Синьхуа: последние новости

Постоянный представитель РФ при ООН предупредил США об опасности военной операции в Сирии

В связи с ударами по Сирии без санкции Конгресса появилась возможность начала процесса импичмента Д. Трампу -- В. Джабаров

Российская делегация продолжит свою работу в Сирии -- координатор группы Госдумы РФ по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин