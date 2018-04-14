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Брифинг Минобороны РФ по ситуации в Сирии. Видеотрансляция
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Брифинг Минобороны РФ по ситуации в Сирии. Видеотрансляция 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: ТАСС
ТАСС/ Ruptly
В Министерстве обороны России проходит брифинг, посвященный ситуации в Сирии. Ранее США совместно с Великобританией и Францией начали военную операцию в арабской республике.
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