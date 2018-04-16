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Япония «за» удары по САР
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Япония «за» удары по САР 

News.ru 12 минут назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
По информации ТАСС, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга назвал применение химического оружия совершенно недопустимым и непростительным и выразил поддержку решимости США, Великобритании и Франции за их военные действия.
По его словам, эти удары были мерой, которая поможет предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в Сирии.
Тем не менее, Японская сторона считает, что международное сообщество на направлено на установление мира.
Генеральный секретарь заявил, что сирийская проблематика обязательно будет поднята на ближайших переговорах премьер-министра Синдзо Абэ с президентом США Дональдом Трампом.
Самолёты и корабли США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. выпустили 103 крылатые ракеты по сирийским объектам, САР удалось перехватить 71.
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