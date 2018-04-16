Япония «за» удары по САР

Великобритании и По информации ТАСС, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга назвал применение химического оружия совершенно недопустимым и непростительным и выразил поддержку решимости США Франции за их военные действия.

По его словам, эти удары были мерой, которая поможет предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в Сирии

Тем не менее, Японская сторона считает, что международное сообщество на направлено на установление мира.

Самолёты и корабли США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. выпустили 103 крылатые ракеты по сирийским объектам, САР удалось перехватить 71.