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Россия созывает экстренное заседание СБ ООН после удара по Сирии
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Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»

Россия созывает экстренное заседание СБ ООН после удара по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
РФ СОЗЫВАЕТ ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СБ ООН ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ АГРЕССИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ США И ИХ СОЮЗНИКОВ В СИРИИ — ПУТИН
РИА НОВОСТИ
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