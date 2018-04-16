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Посол США заявил о готовности сотрудничать с Россией по Сирии
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Посол США заявил о готовности сотрудничать с Россией по Сирии 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Посол США в России Джон Хантсман заявил, что американские власти готовы сотрудничать с Россией, но никогда не признают режим Асада, передает НСН.
В своем заявлении американский посол объяснил военные действия США, Франции и Великобритании против Сирии «ужасными» событиями в сирийском городе Дума 7 апреля.
По данным многочисленных источников широкой доступности, сказал Хантсман, сирийские власти осуществили химическую атаку, в которой пострадали около 40 мирных жителей.
Как сообщалось ранее, Россия опровергла информацию о химатаке в Думе и посчитала ее постановкой западных стран. Когда президент США Дональд Трамп заявил о возможности военного удара по Сирии, российская сторона предупредила США о тяжелых последствиях и заявила, что будет сбивать все американски ракеты в Сирии.
Тем не менее, в ночь на 14 апреля президент Трамп, с поддержкой Франции и Великобритании, отдал приказ о ракетном ударе по Сирийской Арабской Республике. Российский президент назвал это действие «актом агрессии» и объявил о созыве экстренного заседания Совбеза ООН.
Посол США в своем обращении выразил надежду на сотрудничество с Россией, которая должна осудить режим Асада за применение химоружия. Хантсман подчеркнул, что речь не идет о конфликте между двумя сверхдержавами, а о том, что применение химического оружия всегда недопустимо.
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