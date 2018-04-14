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Аятолла Али Хаменеи назвал преступниками руководителей США, Франции и Великобритании
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Аятолла Али Хаменеи назвал преступниками руководителей США, Франции и Великобритании
ТАСС
2 часа назад
Комментарии
Лидер
Ирана
аятолла
Али Хаменеи
назвал руководителей
США
,
Франции
и
Великобритании
преступниками после удара по
Сирии
— агентство Tasnim.
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