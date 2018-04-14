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Аятолла Али Хаменеи назвал преступниками руководителей США, Франции и Великобритании
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Аятолла Али Хаменеи назвал преступниками руководителей США, Франции и Великобритании 

ТАСС 2 часа назад
Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал руководителей США, Франции и Великобритании преступниками после удара по Сирии — агентство Tasnim.
ТАСС: последние новости
Минобороны РФ: США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет Брифинг Минобороны РФ по ситуации в Сирии. Видеотрансляция Шойгу докладывает Путину оперативную обстановку по Сирии
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