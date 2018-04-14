В Госдуме назвали удар США по Сирии агрессивным шагом

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии.

"На мой взгляд, это необдуманный, непродуманный, будем говорить, недальновидный, агрессивный, провокационный шаг со стороны руководства США, который может привести к непредсказуемым последствиям", — заявил Швыткин РИА Новости.

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