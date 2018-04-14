Удар коалиции в Сирии выгоден только террористам, заявили в Госдуме

УДАР СТРАН ЗАПАДА ВЫГОДЕН ТОЛЬКО ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ ГРУППИРОВКАМ В СИРИИ — ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >> Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>