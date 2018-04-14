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Удар коалиции в Сирии выгоден только террористам, заявили в Госдуме
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Умер Милош Форман

Удар коалиции в Сирии выгоден только террористам, заявили в Госдуме 

РИА Новости 47 минут назад
УДАР СТРАН ЗАПАДА ВЫГОДЕН ТОЛЬКО ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ ГРУППИРОВКАМ В СИРИИ — ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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