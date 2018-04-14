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Совбез ООН обсудит удары по Сирии в 18:00 мск
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Совбез ООН обсудит удары по Сирии в 18:00 мск 

РИА Новости 59 минут назад
РИА НОВОСТИ. СОВБЕЗ ООН СОБЕРЕТСЯ ОБСУДИТЬ УДАРЫ ПО СИРИИ ПО ТРЕБОВАНИЮ РОССИИ В 18.00 МСК — РЕЙТЕР СО ССЫЛКОЙ НА ДИПЛОМАТОВ
РИА Новости: последние новости
Сирийская армия сбила большую часть ракет, выпущенных коалицией Россия находится в контакте с США и другими странами, нанесшими удар по САР Турция стала посредником между Россией и США по Сирии, заявили в Анкаре
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