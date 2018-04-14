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Совбез ООН обсудит удары по Сирии в 18:00 мск
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Совбез ООН обсудит удары по Сирии в 18:00 мск
РИА Новости
59 минут назад
Комментарии
РИА НОВОСТИ
.
СОВБЕЗ ООН
СОБЕРЕТСЯ ОБСУДИТЬ УДАРЫ ПО
СИРИИ
ПО ТРЕБОВАНИЮ
РОССИИ
В 18.00 МСК —
РЕЙТЕР
СО ССЫЛКОЙ НА ДИПЛОМАТОВ
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