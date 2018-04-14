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Удар по Сирии обесценивает работу по борьбе с терроризмом, заявил Слуцкий
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Удар по Сирии обесценивает работу по борьбе с терроризмом, заявил Слуцкий 

РИА Новости 34 минуты назад
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Удар стран западной коалиции по Сирии девальвирует работу по борьбе с международным терроризмом, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Кроме того, эта атака девальвирует работу по борьбе с международным терроризмом, вновь играет на руку террористическим группировкам. США идут на все, чтобы реализовать свое стремление по смещению режима президента Башара Асада", — передает слова депутата его пресс— служба.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», указало МО РФ.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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