Иран решительно осудил ракетный обстрел Сирии

МИД Великобритании и Ирана решительно осуждает ракетные удары США Франции по территории Сирии . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Ирана.

"Несомненно, Соединенные Штаты и их союзники, которые предприняли военные действия против Сирии, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств… возьмут на себя ответственность за региональные и межрегиональные последствия этого авантюризма", — говорится в официальном заявлении МИД страны.

Вечером 13 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе . К ударам присоединились Великобритания и Франция.