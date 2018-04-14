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Подсчитано количество выпущенных по Сирии Томагавков
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Подсчитано количество выпущенных по Сирии Томагавков 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Аргументы и Факты
Вооруженные силы США, Великобритании и Франции выпустили по территории Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Об этом заявили в российском Минобороны.
В военном ведомстве добавили, что значительная часть ракет были сбиты на подлете к целям.
Минобороны утверждает, что удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.
Ранее сообщалось, что налету подверглись как военные, так и гражданские объекты.
14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о точечной бомбардировке Сирии в ответ на применение «монстром» химоружия в пригороде Дамаска. Налет длился около 50 минут.
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