Подсчитано количество выпущенных по Сирии Томагавков

Великобритании и Вооруженные силы США Франции выпустили по территории Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Об этом заявили в российском Минобороны

В военном ведомстве добавили, что значительная часть ракет были сбиты на подлете к целям.

Минобороны утверждает, что удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

Ранее сообщалось, что налету подверглись как военные, так и гражданские объекты.