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Жертв в результате удара США и их союзников по Сирии нет — МО РФ
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Жертв в результате удара США и их союзников по Сирии нет — МО РФ 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Жертв в результате удара США и их союзников по Сирии нет — МО РФ
ТК «Звезда»: последние новости
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