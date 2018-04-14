ТК «Звезда»: последние новости

«Умные» ракеты в руках глупых политиков: советник министра обороны РФ о заявлениях Трампа

Упрек Лондона в сторону Вашингтона - эксперт об отказе Мэй нанести совместный с США удар по Сирии

США настроены на денуклеаризацию и не станут «играть в игры» на переговорах с КНДР — Помпео