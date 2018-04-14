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Жертв в результате удара США и их союзников по Сирии нет — МО РФ
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Жертв в результате удара США и их союзников по Сирии нет — МО РФ
ТК «Звезда»
43 минуты назад
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Фото:
ТК «Звезда»
Жертв в результате удара
США
и их союзников по
Сирии
нет —
МО РФ
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