Генсек ООН отложил визит в Саудовскую Аравию

"Генеральный секретарь решил отложить запланированную поездку в Саудовскую Аравию", — сообщили в пресс-службе ООН после ударов стран западной коалиции по Сирии.

Франции и Вскоре после атаки глава всемирной организации напомнил США Великобритании об обязательстве, «особенно когда речь идет о вопросах мира и безопасности, действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом в целом».

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй , а также Елисейский дворец.

Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.

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