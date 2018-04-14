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Генсек ООН отложил визит в Саудовскую Аравию
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Генсек ООН отложил визит в Саудовскую Аравию 

РИА Новости 1 час назад
ООН, 14 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на фоне событий в Сирии отложил визит в Саудовскую Аравию.
"Генеральный секретарь решил отложить запланированную поездку в Саудовскую Аравию", — сообщили в пресс-службе ООН после ударов стран западной коалиции по Сирии.
Вскоре после атаки глава всемирной организации напомнил США, Франции и Великобритании об обязательстве, «особенно когда речь идет о вопросах мира и безопасности, действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом в целом».
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.
Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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