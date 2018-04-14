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Трамп должен запросить конгресс для расширения военных действий в Сирии
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Трамп должен запросить конгресс для расширения военных действий в Сирии 

РИА Новости 36 минут назад
ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен запросить конгресс для расширения военных действий в Сирии, считает сенатор США Элизабет Уоррен.
"Конституция дает конгрессу право выдавать разрешение на военные действия. Если президент Трамп хочет расширить американское военное участие в сирийской гражданской войне, он обязан попросить одобрения конгресса и предоставить подробную стратегию с ясными целями и планом, как их достичь", — сказала Уоррен.
Вместе с тем она заявила, что США должны быть частью «спланированных, скоординированных многосторонних действий» против правительства Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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