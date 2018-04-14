США и их союзники нанесли удар по Сирии

Президент США в ночь на 14 апреля объявил о решении нанести ракетный удар по Сирии Дональд Трамп объявил в телеобращении о начале «точечных ударов». Удары произошли в 21:00 по Вашингтону (4:00 мск).

В атаке так называемых сил коалиции, по данным американских СМИ, участвовали три корабля ВМС США, с которых были запущены крылатые ракеты «Томагавки» и бомбардировщики B-1.

Французские и британские военные самолеты, запускали ракеты дальнего действия.

Британская подводная лодка, запустившая крылатые ракеты