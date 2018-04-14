Ещё
Захарова осудила военную операцию трех стран в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова осудила военную операцию трех стран в Сирии 

360tv.ru 54 минуты назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала военную операцию, предпринятую силами США, Великобритании и Франции в Сирии. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.
Новость дополняется
360tv.ru: последние новости
«Даже под обстрелом Дамаск прекрасен». Сирийцы не сдаются ПВО Сирии отражают удары коалиции по Дамаску Глава Пентагона: удар США и союзников по Сирии будет мощнее, чем в 2017 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД РФ ответили на удары США по Сирии453
Пентагон рапортовал о завершении удара по Сирии63
«Россию хотят поставить на колени»462
Китай встанет на сторону России88
В Сирии гибнут гражданские49
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение