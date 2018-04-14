Ещё
Захарова осудила военную операцию трех стран в Сирии
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Захарова осудила военную операцию трех стран в Сирии
360tv.ru
54 минуты назад
Комментарии
Официальный представитель
МИД России
Мария Захарова
раскритиковала военную операцию, предпринятую силами
США
,
Великобритании
и
Франции
в
Сирии
. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.
Новость дополняется
360tv.ru: последние новости
«Даже под обстрелом Дамаск прекрасен». Сирийцы не сдаются
ПВО Сирии отражают удары коалиции по Дамаску
Глава Пентагона: удар США и союзников по Сирии будет мощнее, чем в 2017 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД РФ ответили на удары США по Сирии
453
Пентагон рапортовал о завершении удара по Сирии
63
«Россию хотят поставить на колени»
462
Китай встанет на сторону России
88
В Сирии гибнут гражданские
49
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США
В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика
Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика
Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика
Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия
Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение