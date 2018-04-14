Жители Дамаска вышли на улицы с флагами в поддержку Асада

«Мы в центре Дамаска. Народ с флагами на площади. По улицам едет много машин с флагами и национальными песнями. Этим они выражают своё возмущение и презрение агрессии США и их союзников», — написал Белик в Facebook.

Он также сфотографировал людей, вышедших в город для поддержки своего правительства, выражая протест в отношении удара стран западной коалиции по Сирии.

Официальная делегация парламентариев России прибыла в среду с официальным визитом в Сирию. В рамках программы запланирована встреча с президентом Сирии Башаром Асадом, передает РИА «Новости»

Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы, появились сообщения о разрушенных зданиях.

В США заявили, что все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии.

Сирийская армия сообщила, что авиаудар США не привел к человеческим жертвам.