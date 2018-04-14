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Жители Дамаска вышли на улицы с флагами в поддержку Асада
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Жители Дамаска вышли на улицы с флагами в поддержку Асада 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ГОСНОВОСТИ
Жители Дамаска вышли на улицы города с флагами Сирии, они ездят по городу с песнями, высказывая поддержку правительству и президенту Башару Асаду, сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, находящийся в составе делегации в Дамаске.
«Мы в центре Дамаска. Народ с флагами на площади. По улицам едет много машин с флагами и национальными песнями. Этим они выражают своё возмущение и презрение агрессии США и их союзников», — написал Белик в Facebook.
Он также сфотографировал людей, вышедших в город для поддержки своего правительства, выражая протест в отношении удара стран западной коалиции по Сирии.
Официальная делегация парламентариев России прибыла в среду с официальным визитом в Сирию. В рамках программы запланирована встреча с президентом Сирии Башаром Асадом, передает РИА «Новости».
Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы, появились сообщения о разрушенных зданиях.
В США заявили, что все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии.
Сирийская армия сообщила, что авиаудар США не привел к человеческим жертвам.
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