В МИД РФ прокомментировали нанесение США ударов по Сирии 

ТК «Звезда»: последние новости

ВС США наносят удары по нескольким целям в Сирии крылатыми ракетами Tomahawk

Сирийская армия сбила 13 ракет к югу от Дамаска - SANA

Поведение США по ситуации в Думе недостойно для статуса члена постоянного члена СБ ООН - Небензя