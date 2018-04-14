Западная коалиция нанесла авиаудары по Сирии 

Первый удар США был направлен на исследовательский центр, второй — на склад химического оружия, где, по заявлению Вашингтона, хранится зарин, сообщил журналистам председатель Объединённого комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
Источник РИА Новости заявил в свою орчередь, что ракеты США, Великобритании и Франции попали в склады сирийской армии на западе провинции Хомс.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.