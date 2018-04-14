Ряд законодателей США подверг критике Трампа за нанесение ударов по Сирии

ВАШИНГТОН, 14 апреля. / ТАСС /. Ряд законодателей США подверг в пятницу вечером критике президента Дональда Трампа за то, что он отдал приказ нанести удары по Сирии , не получив предварительного одобрения Конгресса.

"Удары, которые наносятся в настоящее время, не были одобрены Конгрессом, что недопустимо", — отметил сенатор-республиканец Томас Мэсси в своем Twitter буквально несколько минут спустя после объявления Трампа о том, что он отдал приказ начать военную операцию против Сирии.

"Я не читал конституции Франции или Великобритании , но я читал нашу, и в ней нигде не говорится о том, что президент имеет полномочия наносить удары по Сирии", — подчеркнул он.

Конгрессмен-демократ Сит Мултон тоже считает, что Трамп, «отдавший приказ о военных действиях, должен был сначала получить разрешение от Конгресса». «Если, конечно, для вас Конституция что-то значит», — указал он в своем Twitter.