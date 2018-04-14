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Пентагон назвал удар по Сирии единовременной акцией
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Пентагон назвал удар по Сирии единовременной акцией 

ТАСС 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Удар по Сирии — единовременная акция, речи о продолжительной операции против Сирии пока нет, заявил шеф Пентагона.
ТАСС: последние новости
Reuters: в Дамаске раздаются взрывы CNN: в администрации США приняли решение по Сирии Ряд законодателей США подверг критике Трампа за нанесение ударов по Сирии
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